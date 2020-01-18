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Henry Onyekuru taburcu oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde Denizlispor ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını yaptı.

18.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:49Henry Onyekuru taburcu oldu
, Süper Lig'in 18. haftasında yarın evinde ile oynayacağı maç öncesinde son antrenmanını yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana kısmında taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Sarı-kırmızılılar daha sonra Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Onyekuru taburcu oldu

Henry Onyekuru, Liv Hospital'da tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan Onyekuru, bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecek. - İSTANBUL

Henry Onyekuru, Denizlispor, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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