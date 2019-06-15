15.06.2019 09:15
Haberler»Spor » Haber

Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında yarın deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik'te oynanacak müsabakayı Letonyalı hakemler Ivars Cernavskis ve Edmunds Bogdanovs yönetecek.
LaugardalshölL'de yapılacak karşılaşma, TSİ 19: 00'da başlayacak.
Türkiye'nin şansı sürüyor
Toplam 32 ülkenin 8 grupta mücadele verdiği elemelerde Türkiye'nin finallere kalma şansı sürüyor.
Eleme gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü, finallerde yerini alacak.
Grubunda 4 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takım, ilk maçta 33-22 yenildiği Makedonya'yı 12 sayı farkla mağlup etmesi durumunda averajla rakibinin üzerinde 2. durumda finallere gitme hakkı kazanacak.
Millilerin bu müsabakayı 12 sayının altında galip tamamlaması durumunda ise en iyi üçüncüler arasında finallere gitme ihtimali yüksek.
Kaynak: AA
Türkiye, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
10:19 ÖSYM'nin eğitimine üniversitede devam etmek için yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk...
10:18 YKS'nin birinci oturumu başladı (1)
10:18 AYDIN Görme engelli küçük Duru'nun kitap sevinci
10:18 BURSA Cezaevi firarisi Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış
10:18 DHA DIŞ - Polisten kaçmak için 10 metre yükseklikteki köprüden atladı
10:18 ADANA Bıçaklı gaspçıyı dövmesi ele verdi
10:18 Sakarya 100 yıllık kovanlarda bal üretimi yapıyorlar