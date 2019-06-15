Hentbol: 2020 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 6. ve son maçında yarın deplasmanda İzlanda
ile karşılaşacak.Türkiye
Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, başkent Reykjavik
'te oynanacak müsabakayı Letonyalı hakemler Ivars Cernavskis ve Edmunds Bogdanovs yönetecek.
LaugardalshölL'de yapılacak karşılaşma, TSİ 19: 00'da başlayacak.
Türkiye'nin şansı sürüyor
Toplam 32 ülkenin 8 grupta mücadele verdiği elemelerde Türkiye'nin finallere kalma şansı sürüyor.
Eleme gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar ile en iyi 4 üçüncü, finallerde yerini alacak.
Grubunda 4 puanla 3. sırada bulunan A Milli Takım, ilk maçta 33-22 yenildiği Makedonya
'yı 12 sayı farkla mağlup etmesi durumunda averajla rakibinin üzerinde 2. durumda finallere gitme hakkı kazanacak.
Millilerin bu müsabakayı 12 sayının altında galip tamamlaması durumunda ise en iyi üçüncüler arasında finallere gitme ihtimali yüksek.