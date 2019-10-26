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Hentbol: 2021 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Salon: PorsukHakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)Belçika: Lettens (Siraut, Plessers), Ooms 3, Meulders 1, Devisch 2, Serras 2, Robyns 4, Denert 4, Regnier 1, Bolaers 2, D'Hanis 2, Colman 2, de Beule 2Estonya: Ots (Priskus), Jaanimaa 2, Patrail 9, Johannson 1, Sillaste 1, Kont 1,...

26.10.2019 20:50Hentbol: 2021 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri
Salon: Porsuk
Hakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky ( Slovakya )
Belçika : Lettens (Siraut, Plessers), Ooms 3, Meulders 1, Devisch 2, Serras 2, Robyns 4, Denert 4, Regnier 1, Bolaers 2, D'Hanis 2, Colman 2, de Beule 2
Estonya : Ots (Priskus), Jaanimaa 2, Patrail 9, Johannson 1, Sillaste 1, Kont 1, Hiend 2, Rooba 2, Lees 2
İlk yarı: 11-9
İki dakika cezası alanlar: D'Hanis, Danesi (2), Ooms, Bolaers. Serras (Belçika), Part (2), Varul (Estonya)
2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki ikinci maçında Belçika, Estonya'yı 25-20 mağlup etti.
Belçika, Porsuk Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 11-9 önde tamamlayıp, soyunma odasına moralli gitti.
Estonya ikinci yarıda etkili olmaya çalışsa da Belçika karşılaşmayı 25-20 kazandı.

Slovakya, Belçika, Estonya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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