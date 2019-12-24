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Hentbol Akademi meyvelerini veriyor

Osmangazi Belediyespor Hentbol Akademi sporcuları, Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları'nda rakipleri karşısında üstün performans sergileyerek şampiyon oldu.

24.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:37 Hentbol Akademi meyvelerini veriyor

Gençlik ve İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa'nın çeşitli bölgelerinden toplam 7 okulun ter döktüğü müsabakalarda Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu adına mücadele eden Belediyespor'un akademi sporcuları damga vurdu. Nilüfer Kadriye Solakoğlu Ortaokulu'nu 15-1, Gürsu Zafer Ortaokulu'nu 12-3, Bisaş Ortaokulu'nu 14-5 ve Mudanya Atatürk Ortaokulu'nu 9-3 skorla farklı yenen minik yıldızlar birincilik kürsüsünde yer aldı.

Altın madalya coşkusu yaşayan sporcu ve antrenörlerini kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hentbol akademinin meyvelerini aldıklarını belirtti.


Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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