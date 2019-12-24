Hentbol Akademi meyvelerini veriyor

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar Arası Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Bursa'nın çeşitli bölgelerinden toplam 7 okulun ter döktüğü müsabakalarda Şehit Piyade Er Rahim Keskin Ortaokulu adına mücadele eden Osmangazi Belediyespor'un akademi sporcuları damga vurdu. Nilüfer Kadriye Solakoğlu Ortaokulu'nu 15-1, Gürsu Zafer Ortaokulu'nu 12-3, Bisaş Ortaokulu'nu 14-5 ve Mudanya Atatürk Ortaokulu'nu 9-3 skorla farklı yenen minik yıldızlar birincilik kürsüsünde yer aldı.

Altın madalya coşkusu yaşayan sporcu ve antrenörlerini kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hentbol akademinin meyvelerini aldıklarını belirtti.