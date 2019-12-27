Haberler » Güncel » Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları başladı - Haber

Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı.

27.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:38 Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Karadeniz Grubu müsabakaları başladı
Gençlik ve Bakanlığı himayesinde Hentbol Anadolu Yıldızlar Ligi Grubu müsabakaları 'ın Ereğli ilçesinde başladı.
Ereğli Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Zafer Gülhan, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol kızlar ve erkekler grup müsabakalarının ilçede yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
27-29 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek grup müsabakalarına Samsun, Bolu, Düzce, Amasya, Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan toplam 320 sporcunun katıldığını aktaran Gülhan, "İlçemiz çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 9 ilden sporcularını ve ailelerini ilçemizde ağırlıyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
Program, takımların ve oyuncuların tanıtımı ile devam etti.

Zonguldak, Karadeniz, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:46   Sözcü Gazetesi Yazar ve Yöneticilerine "FETÖ'ye Yardım"dan Toplam 20 Yıl Hapis Cezası - Haber
15:46   Adana-yüreğir'de sel felaketinin yaraları sarılıyor - Haber
15:46   Hakkari yüksekova'da besiciler tipiye yakalandı - Haber
15:46   Taşova Kaymakamlığı, Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verdi - Haber
15:41   Balışeyh doğalgaza kavuştu - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
27.12.2019 15:56:33