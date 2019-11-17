Hentbol: Avrupa Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor
Kompleksi
Hakemler: Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi (Kosova)
Yenimahalle Belediyespor: Selen Akalın (Yağmur Bembeyaz), Edanur Arslan 2, Nurceren Akgün Göktepe 11, Ceylan Aydemir 2, Kozayeva 1, Gülsüm Güleçyüz 8, Esra Ertap Koyunoğlu 1, Fatma Atalar 1, Bilgenur Öztürk
DHC Sokol: Muckova (Krebs), Mylkova, Dybalova, Konecna, Polaskova 5, Desortova 5, Smidakova 4, Smetkova 3, Andryskova 1, Zemanovicova
İlk yarı: 16-10
İki dakika cezası alanlar: Konecna, Mylkova, Zemanovicova (DHC Sokol)
Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa Kadınlar Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Çekya ekibi DHC Sokol'u 26-18 yendi.
Çekya'daki ilk maçı 9 gol farkla 34-25 kazanan DHC Sokol bir üst tura yükselirken Yenimahalle Belediyespor kupaya veda etti.