17 Kasım 2018, 18:35
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Hentbol: Ehf Şampiyonlar Ligi

Hentbol: Ehf Şampiyonlar Ligi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Hakemler: Doru Manea, Radu Iliescu (Romanya)Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 1, Pribak 1, Buljubasic, Mehmet Demirezen 5, Baran Nalbantoğlu 1, Onur Ersin 3, Lasica 2, Tomic 1, Ramazan Döne 9Metalurg: Tomovski, Danilovski, Velkovski, Lazarevski 2, Tokic...

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler: Doru Manea, Radu Iliescu (Romanya)

Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 1, Pribak 1, Buljubasic, Mehmet Demirezen 5, Baran Nalbantoğlu 1, Onur Ersin 3, Lasica 2, Tomic 1, Ramazan Döne 9

Metalurg: Tomovski, Danilovski, Velkovski, Lazarevski 2, Tokic 5, Tankoski 6, Spende 3, Riberiro 3, Madzovski 3

İlk yarı: 12-12

İki dakika cezası alanlar: Buljubasic (Beşiktaş Mogaz), Spende (Metalurg)

Sarı kartlar: Pribak, Buljubasic, Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Mogaz), Madzovski (Metalurg)

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 8. maçında, Makedonya temsilcisi Metalurg'u 23-22 yendi. Romanya
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:35



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