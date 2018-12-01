01 Aralık 2018, 18:28
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Hentbol: Ehf Şampiyonlar Ligi

Hentbol: Ehf Şampiyonlar Ligi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Hakemler: Robert Schulze, Tobias Tönnies (Almanya)Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 3, Pribak 3, Krsmancic 2, Buljubasic, Mehmet Demirezen 3, Baran Nalbantoğlu, Doğukan Keser, Tolga Özbahar 5, Lasica 6, Nuic, Tomic 1, Ramazan Döne 4Chekhovskie Medvedi:...

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu


Hakemler:

Robert Schulze, Tobias Tönnies (Almanya)

Beşiktaş Mogaz: Hendawy, Özgür Sarak 3, Pribak 3, Krsmancic 2, Buljubasic, Mehmet Demirezen 3, Baran Nalbantoğlu, Doğukan Keser, Tolga Özbahar 5, Lasica 6, Nuic, Tomic 1, Ramazan Döne 4

Chekhovskie Medvedi: Kornev 2, Kirill Kotov 3, Andreev 1, Kuretkov 2, Alexander Kotov 4, Ostashchenko 3, Strushinskiy, Karlov 1, Vasilev 2, Furtsev 2, Maslennikov 1, Kamenev, Kosorotov 9

İlk yarı: 17-17

İki dakika cezası alanlar:
Buljubasic, Ramazan Döne (Beşiktaş Mogaz), Strushinskiy, Vasilev (Chekhovskie Medvedi)

Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. ve son hafta mücadelesinde Rusya temsilcisi Chekhovskie Medvedi'ye 30-27 yenildi. Almanya
01 Aralık 2018 Cumartesi 18:28



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