Hentbol erkekler süper kupası, beşiktaş aygaz'ın

Beykoz Belediyespor: 29-27

Ahmet TURHAN ALTAY - Yağmur YETİMOĞLU/

SALON: Müzahir Sille

HAKEMLER: Yunus Tokmak, Serdar Özen

BEŞİKTAŞ AYGAZ: Taner Günay (Burak Turan), Onur Ersin 4, Sadok 3, Tomic 3, Tolga Özbahar 1, Ramazan Döne 11, Lasica 3, Özgür Sarak, Ömer Ozan Arifoğlu, Mehmet Demirezen, Görkem Biçer 4, Baran Nalbantoğlu, Emir Kırmızıyıldız, Gökay Bilim

BEYKOZ BELEDİYESPOR: Yağız Öksüzcük (Mehmet Emre), Gökhan Örnek 8, Babenkov 3, Fatih Ateş, Mikail Yıldırım, Yakup Yaşar Simsar 4, Boudjenah 5, Ozan Erdoğan 2, Emre Keskin 1, Ümit Kırkayak 2, Doğukan Keser, Musa Günerler, Çağlayan Öztürk 2

DEVRE: 14-10

İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Özgür Sarak, Baran Nalbantoğlu (2), Tolga Özbahar (2), Onur Ersin, Lasica, Ramazan Döne ( Beşiktaş Aygaz) - Ümit Kırkayak, Mikail Yıldırım (2), Çağlayan Öztürk (Beykoz Belediyespor)

Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Aygaz ile Türkiye Kupası yarı finalisti Beykoz Belediyespor karşı karşıya geldi. Rakibini 29-27 mağlup eden Beşiktaş Aygaz, kupayı 16'ncı kez müzesine götürdü. Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası finalisti SELKA Eskişehir Hentbol ile diğer yarı finalist 1955 Batman Belediyespor'un ligden çekildiğini açıklamasının ardından Süper Kupa maçına çıkmaya hak kazandı. Maltepe'deki Müzahir Sille Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 14-10 önde tamamladı. İyi oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Beşiktaş Aygaz, rakibini 29-27 mağlup ederek kupayı kazandı.

BEŞİKTAŞ AYGAZ KUPASINI ALDI

Müsabakanın ardından kupa ve madalya seremonisi gerçekleştirildi. Siyah beyazlı ekibe kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Bilal Eyuboğlu verdi. İkinci kez Süper Kupa'da mücadele eden Beykoz Belediyespor ise madalyalarını THF Yönetim Kurulu üyesi Haydar Arslan'dan aldı. Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupayı da müzesine götüren siyah beyazlı ekipte, teknik heyet ve oyuncular büyük sevinç yaşadı.

TAKIM KAPTANI RAMAZAN DÖNE: CAMİAMIZA BİR KUPA DAHA KAZANDIRDIK

Sezonun ilk kupasını aldıkları için mutlu olduklarını söyleyen Beşiktaş Aygaz takım kaptanı Ramazan Döne, "Güzel bir maç oldu, seyri zevkliydi ve sezonun ilk kupasıydı. Bizim için her zaman sezonun ilk maçları zor geçiyor, bugün de böyle olacağını tahmin etmiştik. Bu sene geçen seneye oranla daha genç ve yerli oyunculardan oluşan bir takım olduk. Kazandığımız için mutluyuz, camiamıza bir kupa daha kazandırdık. Artık önümüzdeki hafta başlayacak olan lige odaklandık, bundan sonraki hedefimiz hem lig şampiyonasını hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bunun için çalışacağız inşallah da kazanacağız. Buraya gelen taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, kupayı hem onlara hem de camiamıza hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRKEM BİÇER: SEZON İÇİNDE DE LİG ŞAMPİYONLUĞU BEKLİYORUZ

Beşiktaş Aygaz sağ kanat oyuncusu Görkem Biçer, sezon içinde de şampiyonluk beklediklerini ifade ederek, "Bugünkü maç hızlı oynandı, ikinci yarı oyuna girdiğim halde güzel bir performans gösterdik, takımca çok mutluyuz. İlerleyen zamanlarda sezon içinde de lig şampiyonluğunu bekliyoruz, inşallah da olacak. Rakibimiz iyiydi, iyi mücadele etti. Son dakikalara kadar kupa için biraz endişelendik ama güzel mücadeleydi. Bir sonraki hedefim Avrupa'da iyi bir takımda oynamak, umuyorum onu da gerçekleştireceğim ama takım olarak bu sezonki hedefimiz şampiyon olmak. Taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz" açıklamalarında bulundu.

GÖKAY BİLİM: TARAFTARIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ

Beşiktaş Aygaz'ın genç oyuncusu Gökay Bilim ise kupa finaline dair, "Maç skorda da görüldüğü gibi zor olmadı, Beykoz çoğu zaman liglerde de yenebildiğimiz bir takım ama bugün sahada başka bir Beykoz vardı. İyi geçti, şampiyon olduk bu yüzden mutluyuz. Önümüzdeki hafta ligimiz başlıyor, ona odaklanıyoruz. Evimizde yenilmeme serimiz var, onu devam ettirmek istiyoruz. Taraftarımız bize bugün çok destek oldu, onlara çok teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan görüntüler

Oyuncuların açıklamaları

Kupa seremonisinden görüntüler

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