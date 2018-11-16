16 Kasım 2018, 09:15
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 MYK Hentbol- İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

14.00 Karşıyaka Belediyespor- Ahi Evran Üniversitesi (Zühtü Işıl)

15.00 Antalyaspor- Maliye Piyango (Süleyman Evcilmen)

17.00 Nilüfer Belediyespor- SELKA Eskişehir Hentbol (Üçevler Spor Tesisleri)

20 Kasım Salı:

16.00 Beykoz Belediyespor- Beşiktaş Mogaz (Recep Şahin Köktürk) Türkiye
16 Kasım 2018 Cuma 09:15



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