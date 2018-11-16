Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmaları oynanacak.<br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>13.00 MYK Hentbol-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)<br><br>14.00 Karşıyaka Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi (Zühtü Işıl)<br><br>15.00 Antalyaspor-Maliye Piyango (Süleyman Evcilmen)<br><br>17.00 Nilüfer Belediyespor- SELKA Eskişehir Hentbol (Üçevler Spor Tesisleri)<br><br>20 Kasım Salı: <br><br>16.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Recep Şahin Köktürk)