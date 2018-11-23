23 Kasım 2018, 09:26
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Ahi Evran Üniversitesi- Adıyaman Belediyespor (Ahi Evran Üniversitesi)

15.00 Maliye Piyango- MYK Hentbol (THF)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Karşıyaka Belediyespor (Celal Atik)

18.30 SELKA Eskişehir Hentbol- Beykoz Belediyespor (Porsuk)

27 Kasım Salı:

19.00 Beşiktaş Mogaz-1955 Batman Belediyespor (Süleyman Seba) Türkiye
23 Kasım 2018 Cuma 09:26



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