Hentbol Erkekler Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynanacak.<br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>13.00 Ahi Evran Üniversitesi-Adıyaman Belediyespor (Ahi Evran Üniversitesi)<br><br>15.00 Maliye Piyango-MYK Hentbol (THF)<br><br>16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Celal Atik)<br><br>18.30 SELKA Eskişehir Hentbol-Beykoz Belediyespor (Porsuk)<br><br>27 Kasım Salı: <br><br>19.00 Beşiktaş Mogaz-1955 Batman Belediyespor (Süleyman Seba)