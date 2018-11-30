Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 Adıyaman Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Adıyaman Belediye)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi (Üçevler Spor Tesisleri)
17.00 Karşıyaka Belediyespor-Maliye Piyango (Zühtü Işıl)
17.00 MYK Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (THF)
2 Aralık Pazar:
13.00 1955 Batman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Batman 19 Mayıs)
14.30 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk)
İzmir Büyükşehir Belediyespor