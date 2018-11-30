30 Kasım 2018, 09:20
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 Adıyaman Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Adıyaman Belediye)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi (Üçevler Spor Tesisleri)

17.00 Karşıyaka Belediyespor-Maliye Piyango (Zühtü Işıl)

17.00 MYK Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (THF)

2 Aralık Pazar:

13.00 1955 Batman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Batman 19 Mayıs)

14.30 Beykoz Belediyespor-Göztepe (Recep Şahin Köktürk) İzmir Büyükşehir Belediyespor
30 Kasım 2018 Cuma 09:20



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