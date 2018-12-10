10 Aralık 2018, 20:05
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1955 Batman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligde konuk ettiği Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 43-33 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1955 Batman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ligde konuk ettiği Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 43-33 yenerek zirve yarışını sürdürdü.

19 Mayıs Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Vali Hulusi Şahin, Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şahin ile çok sayıda sporsever izledi.

Maçın büyük bölümünü önde götüren 1955 Batman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ilk yarıyı 21-14 önde bitirdi.

Üstünlüğünü son saniyeye kadar sürdüren 1955 Batman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, mücadeleyi 43-33 kazandı. Batman
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:05



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