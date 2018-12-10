Hentbol Erkekler Süper Lig'de 1955 Batman Belediyespor
Erkek Hentbol Takımı, ligde konuk ettiği Ahi Evran Üniversitesi
Gençlik Spor Kulübü'nü 43-33 yenerek zirve yarışını sürdürdü. 19 Mayıs
Spor Salonunda oynanan mücadeleyi Vali Hulusi Şahin, Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren
, Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şahin
ile çok sayıda sporsever izledi.
Maçın büyük bölümünü önde götüren 1955 Batman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, ilk yarıyı 21-14 önde bitirdi.
Üstünlüğünü son saniyeye kadar sürdüren 1955 Batman Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, mücadeleyi 43-33 kazandı.
Batman
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:05