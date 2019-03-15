Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.<br><br>Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>16.00 Beşiktaş Mogaz-Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba)<br><br>17 Mart Pazar: <br><br>13.00 1955 Batman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Batman 19 Mayıs)<br><br>14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Maliye Piyango (Celal Atik)<br><br>17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Karşıyaka Belediyespor (Porsuk)<br><br>18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)