15 Mart 2019, 09:20
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 Beşiktaş Mogaz- Adıyaman Belediyespor (Süleyman Seba)

17 Mart Pazar:

13.00 1955 Batman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Batman 19 Mayıs)

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Maliye Piyango (Celal Atik)

17.00 SELKA Eskişehir Hentbol- Karşıyaka Belediyespor (Porsuk)

18.00 Göztepe- MYK Hentbol (Celal Atik) Spor
Kaynak: AA


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