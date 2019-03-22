22 Mart 2019, 09:37
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

15.00 Karşıyaka Belediyespor-Göztepe (Zühtü Işıl)

24 Mart Pazar:

15.00 CIP Travel Antalyaspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

17.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediyesi)

17.00 Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş Mogaz (Üçevler) Türkiye, Spor
Kaynak: AA



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