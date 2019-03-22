Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 20. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>14.00 Beykoz Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)<br><br>15.00 Karşıyaka Belediyespor-Göztepe (Zühtü Işıl)<br><br>24 Mart Pazar: <br><br>15.00 CIP Travel Antalyaspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)<br><br>17.00 Adıyaman Belediyespor-SELKA Eskişehir Hentbol (Adıyaman Belediyesi)<br><br>17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Üçevler)