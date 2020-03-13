Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.
13.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:58
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
13.00 CIP Travel Antalyaspor- Spor Toto (Süleyman Evcilmen)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
15 Mart Pazar:
18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)
Öte yandan Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 17. hafta erteleme maçı yarın 15.00'te Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
13.00 CIP Travel Antalyaspor- Spor Toto (Süleyman Evcilmen)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
15 Mart Pazar:
18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)
Öte yandan Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 17. hafta erteleme maçı yarın 15.00'te Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.
Kaynak: AA
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