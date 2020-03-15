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Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın son maçında MYK Hentbol, deplasmanda Göztepe'yi 29-27 yendi.

15.03.2020 22:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:08
Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 17. haftanın son maçında MYK Hentbol, deplasmanda Göztepe'yi 29-27 yendi.
Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 15-14 önde tamamladı. İkinci yarı üstünlüğü ele alan MYK Hentbol, sahadan 29-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Spor

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