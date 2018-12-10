10 Aralık 2018, 16:47
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi tek maçla başladı.

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi tek maçla başladı.

Ankara'da yapılan B Grubu müsabakasında Maliye Piyango ile Karşıyaka Belediyespor 31-31 berabere kaldı.

THF Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi Maliye Piyango'nun, 16-13 üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent ekibi, ikinci devre skor üstünlüğünü koruyamadı. Karşıyaka Belediyespor'un son saniyelerde attığı golle maç 31-31 bitti.

Türkiye Kupası'nda 2. tur grup müsabakaları 4 ayrı merkezde ( Batman, Ankara, Bolu ve İzmir) oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Karşıyaka Belediyespor,Türkiye Kupası
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:47



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