Hentbol Erkekler Türkiye Kupası
'nda 2. tur mücadelesi tek maçla başladı. Ankara
'da yapılan B Grubu müsabakasında Maliye
Piyango ile Karşıyaka Belediyespor
31-31 berabere kaldı.
THF Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi Maliye Piyango'nun, 16-13 üstünlüğüyle sona erdi.
Başkent ekibi, ikinci devre skor üstünlüğünü koruyamadı. Karşıyaka Belediyespor'un son saniyelerde attığı golle maç 31-31 bitti.
Türkiye Kupası'nda 2. tur grup müsabakaları 4 ayrı merkezde ( Batman
, Ankara, Bolu
ve İzmir
) oynanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Karşıyaka Belediyespor,Türkiye Kupası
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:47