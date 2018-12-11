Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Erkekler Türkiye Kupası 2. Tur A Grubunda 1955 Batman Belediyespor Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 48-35 yenerek bir üst tura çıktı.<br><br>19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan maçta, 1955 Batman Belediyespor takımı ilk yarıyı 22-15 önde tamamladı.<br><br>Karşılaşmanın ikinci yarısında da 1955 Batman Belediyespor, Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübünü 48-35'lik skorla yendi.<br><br>Bir üst tura çıkan Batman Belediyespor takımı Türkiye Kupası 2. tur 2. maçında 13 Aralık'ta Beşiktaş Mogaz ile karşılaşacak.