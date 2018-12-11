11 Aralık 2018, 20:35
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Erkekler Türkiye Kupası 2. Tur A Grubunda 1955 Batman Belediyespor Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 48-35 yenerek bir üst tura çıktı.

Erkekler Türkiye Kupası 2. Tur A Grubunda 1955 Batman Belediyespor Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü'nü 48-35 yenerek bir üst tura çıktı.

19 Mayıs Spor Salonu'nda oynanan maçta, 1955 Batman Belediyespor takımı ilk yarıyı 22-15 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da 1955 Batman Belediyespor, Ahi Evran Üniversitesi Gençlik Spor Kulübünü 48-35'lik skorla yendi.

Bir üst tura çıkan Batman Belediyespor takımı Türkiye Kupası 2. tur 2. maçında 13 Aralık'ta Beşiktaş Mogaz ile karşılaşacak. Ahi Evran Üniversitesi,Batman Belediyespor,Türkiye Kupası
11 Aralık 2018 Salı 20:35



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