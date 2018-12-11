Hentbol Erkekler Türkiye Kupası ikinci turunda 3 grupta 5 karşılaşma yapıldı.<br><br>A Grubu'ndaki Beşiktaş Mogaz ile Amasya 1957 Suluova arasındaki mücadele, Amasya temsilcisinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı.<br><br>Kupada A, B ve C gruplarında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>A Grubu: <br><br>1955 Batman Belediyespor-Ahi Evran Üniversitesi: 48-35<br><br>B Grubu: <br><br>Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü-Maliye Piyango: 26-27<br><br>Nilüfer Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor: 36-21<br><br>C Grubu: <br><br>İzmir Büyükşehir Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 33-32<br><br>SELKA Eskişehir Hentbol-Sebenspor: 41-25