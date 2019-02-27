Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler <a class='keyword' href='/turkiye-kupasi/' title='Türkiye Kupası'>Türkiye Kupası</a> çeyrek final ilk maçları tamamlandı.<br><br>Rövanşlarının 13 Mart'ta oynanacağı çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları şöyle: <br><br>İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 35-39<br><br>Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor: 36-23<br><br>SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe: 30-22<br><br>Bu arada, Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle ilk yarı finalist, 1955 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/batman-belediyespor/' title='Batman Belediyespor'>Batman Belediyespor</a> olmuştu.