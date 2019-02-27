27 Şubat 2019, 22:02
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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Rövanşlarının 13 Mart'ta oynanacağı çeyrek final eşleşmelerinde ilk maçların sonuçları şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Beykoz Belediyespor: 35-39

Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor: 36-23

SELKA Eskişehir Hentbol-Göztepe: 30-22

Bu arada, Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle ilk yarı finalist, 1955 Batman Belediyespor olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


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