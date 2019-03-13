Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası
çeyrek final rövanş maçları tamamlandı.
Rövanşlarda alınan sonuçlar ve ilk maçların neticesi şöyle: Beykoz
Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor
: 30-27 (39-35)
Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş Mogaz
: 30-35 (23-36)
Göztepe-SELKA Eskişehir
Hentbol: 29-22 (22-30)
Bu sonuçlarla Beykoz Belediyespor, Beşiktaş Mogaz ve SELKA Eskişehir Hentbol yarı finale yükselen ekipler oldu. Yarı finalde Beşiktaş Mogaz ile Beykoz Belediyespor, Selka Eskişehir Hentbol ile de 1955 Batman Belediyespor
eşleşti.
Kupada Şırnak
Gençlik Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle ilk yarı finalist, 1955 Batman Belediyespor olmuştu.
Beykoz, Türkiye Kupası, Spor
Kaynak: AA