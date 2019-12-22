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Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Turu'nda grup maçları sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.

22.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:58 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası 1. Turu'nda grup maçları sona ererken, çeyrek finale yükselen ekipler belli oldu.
Kupada bugün 2 grupta yapılan müsabakaların sonuçları şöyle:
A Grubu:
Belediyespor- Toto: 23-28
Tokat Gençlik-Başkent Akademi: 27-28
C Grubu:
Güneysu-Köyceğiz Belediyespor: 31-25
Bahçelievler Belediyespor-Sebenspor: 33-29
Çeyrek finalistler belli oldu
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar netleşti.
İlk tur maçları sonucunda gruplarında ilk sırayı alan Spor Toto, Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, gruplarını ikinci sırada tamamlayan Beykoz Belediyespor, Göztepe ve Güneysu ile en iyi üçüncü olan Seyhan Belediyespor çeyrek finale adını yazdırdı.
Bu 7 takımla birlikte geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş Aygaz çeyrek finalde mücadele verecek.
Çeyrek final kura çekiminde Beşiktaş Aygaz, Spor Toto, Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor 1. torbada, Beykoz Belediyespor, Göztepe, Güneysu ve Seyhan Belediyespor ise 2. torbada yer alacak.

Türkiye Kupası, Beykoz, Spor

Kaynak: AA

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