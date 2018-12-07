Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 10. hafta müsabakaları yapılacak.<br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Ahi Evran Üniversitesi-Beykoz Belediyespor (Ahi Evran)<br><br>15.00 Maliye Piyango-Adıyaman Belediyespor (THF Ankara)<br><br>18.00 Göztepe-1955 Batman Belediyespor (İzmir Celal Atik)<br><br>18.30 SELKA Eskişehir Hentbol-Beşiktaş Mogaz (Porsuk)<br><br>9 Aralık Pazar: <br><br>16.00 CIP Travel Antalyaspor-Karşıyaka Belediyespor (Antalya 10000 Kişilik)<br><br>16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (İzmir Celal Atik)<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>Yarın: <br><br>16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor (İzmir Celal Atik)<br><br>16.00 Osmangazi Belediyespor-Polatlı Belediyespor (Dikkaldırım)<br><br>9 Aralık Pazar: <br><br>13.00 Aksaray Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Hasandağı)<br><br>15.00 Kastamonu Belediyespor-Samsun Gençlik (Kastamonu Atatürk)<br><br>16.00 Ardeşen Gençlik-Yenimahalle Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)