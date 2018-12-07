07 Aralık 2018, 09:36
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Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 10. hafta müsabakaları yapılacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise 10. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

13.00 Ahi Evran Üniversitesi- Beykoz Belediyespor (Ahi Evran)

15.00 Maliye Piyango- Adıyaman Belediyespor (THF Ankara)

18.00 Göztepe-1955 Batman Belediyespor (İzmir Celal Atik)

18.30 SELKA Eskişehir Hentbol- Beşiktaş Mogaz (Porsuk)

9 Aralık Pazar:

16.00 CIP Travel Antalyaspor- Karşıyaka Belediyespor (Antalya 10000 Kişilik)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (İzmir Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor (İzmir Celal Atik)

16.00 Osmangazi Belediyespor- Polatlı Belediyespor (Dikkaldırım)

9 Aralık Pazar:

13.00 Aksaray Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Kastamonu Belediyespor- Samsun Gençlik (Kastamonu Atatürk)

16.00 Ardeşen Gençlik- Yenimahalle Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi) İzmir
07 Aralık 2018 Cuma 09:36