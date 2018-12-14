Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynanacak, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı ise 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.</br><br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>Yarın: <br><br>14.00 Karşıyaka Belediyespor-MYK Hentbol (Zühtü Işıl)<br><br>15.00 Adıyaman Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor (Adıyaman Belediye)<br><br>17.00 Nilüfer Belediyespor-Maliye Piyango (Üçevler Spor Tesisleri)<br><br>16 Aralık Pazar: <br><br>14.30 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)<br><br>16.00 Beşiktaş Mogaz-Göztepe (Süleyman Seba)<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>16 Aralık Pazar: <br><br>13.00 Samsun Gençlik-Üsküdar Belediyespor (Samsun Atatürk)<br><br>15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)<br><br>15.00 Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Yeni Polatlı)<br><br>16.00 Yalıkavakspor-Ardeşen Gençlik (Bodrum Binnaz Karakaya)<br><br>17.00 Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (THF)