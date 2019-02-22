Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 16. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
24 Şubat Pazar:
13.00 MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor (THF)
13.00 Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Zühtü Işıl)
15.00 Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol (THF)
15.00 CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz (Antalya)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe (Celal Atik)
17.00 Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Polatlı Belediyespor-Samsun Gençlik (Yeni Polatlı)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Ardeşen Gençlik-Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
24 Şubat Pazar:
14.00 Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Dikkaldırım)
Spor
Kaynak: AA