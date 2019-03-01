Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>Yarın: <br><br>16.00 Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol (Süleyman Seba)<br><br>3 Mart Pazar: <br><br>14.30 Beykoz Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)<br><br>16.00 Göztepe-Maliye Piyango (Celal Atik)<br><br>17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (Porsuk)<br><br>6 Mart Çarşamba: <br><br>13.00 1955 Batman Belediyespor-Karşıyaka Belediyespor (Batman 19 Mayıs)<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>Yarın: <br><br>13.00 Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yeni Polatlı)<br><br>13.00 Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor (Samsun Atatürk)<br><br>13.00 Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor (Hasandağı)<br><br>15.00 Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Süleyman Evcilmen)<br><br>16.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)