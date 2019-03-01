01 Mart 2019, 09:48
»»

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

16.00 Beşiktaş Mogaz- MYK Hentbol (Süleyman Seba)

3 Mart Pazar:

14.30 Beykoz Belediyespor- Adıyaman Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)

16.00 Göztepe- Maliye Piyango (Celal Atik)

17.00 SELKA Eskişehir Hentbol-CIP Travel Antalyaspor (Porsuk)

6 Mart Çarşamba:

13.00 1955 Batman Belediyespor- Karşıyaka Belediyespor (Batman 19 Mayıs)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

13.00 Polatlı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Yeni Polatlı)

13.00 Samsun Gençlik- Yenimahalle Belediyespor (Samsun Atatürk)

13.00 Aksaray Belediyespor- Osmangazi Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor- Ardeşen Gençlik (Süleyman Evcilmen)

16.00 Üsküdar Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Çamlıca) Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR