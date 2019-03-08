Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig ile Kadınlar Süper Lig'e 18. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.<br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>10 Mart Pazar: <br><br>15.00 CIP Travel Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)<br><br>17.00 MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol (THF)<br><br>17.00 Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz (Zühtü Işıl)<br><br>17.00 Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Adıyaman Belediyesi)<br><br>17.00 Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>Yarın: <br><br>15.00 Kastamonu Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Kastamonu Atatürk)<br><br>16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)<br><br>17.00 Yenimahalle Belediyespor-Polatlı Belediyespor (THF)<br><br>10 Mart Pazar: <br><br>14.00 Yalıkavakspor-Samsun Gençlik (Bodrum Binnaz Karakaya)<br><br>16.00 Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Dikkaldırım)