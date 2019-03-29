29 Mart 2019, 09:26
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Hentbol: Haftanın Programı

Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

13.00 Maliye Piyango-CIP Travel Antalyaspor (THF)

16.00 Beşiktaş Mogaz- Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

16.00 Göztepe- Adıyaman Belediyespor (Celal Atik)

18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- MYK Hentbol (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig

13.00 Polatlı Belediyespor-Yalıkavakspor (Yeni Polatlı)

13.00 Aksaray Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

15.00 Samsun Gençlik- Ardeşen Gençlik (Samsun Atatürk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor- Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen) Maliye Piyango, Spor
Kaynak: AA



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