Hentbol: Haftanın Programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 21 ve Kadınlar Süper Lig'de 19. hafta müsabakaları yarın oynanacak.<br><br>Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>13.00 Maliye Piyango-CIP Travel Antalyaspor (THF)<br><br>16.00 Beşiktaş Mogaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)<br><br>16.00 Göztepe-Adıyaman Belediyespor (Celal Atik)<br><br>18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-MYK Hentbol (Celal Atik)<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>13.00 Polatlı Belediyespor-Yalıkavakspor (Yeni Polatlı)<br><br>13.00 Aksaray Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Hasandağı)<br><br>15.00 Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)<br><br>15.00 Samsun Gençlik-Ardeşen Gençlik (Samsun Atatürk)<br><br>15.00 Muratpaşa Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Süleyman Evcilmen)