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Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.

06.12.2019 09:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:22Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 8. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.15 Mardin Büyükşehir Başakspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mardin Artuklu)
16.00 Görele Belediyespor-Pazarspor (Görele İlçe)
16.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
8 Aralık Pazar:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
Erkekler Süper Lig
8 Aralık Pazar:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysu (Üçevler Tesisleri)
13.00 Spor Toto-CIP Travel Antalyaspor (THF)
14.30 Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Recep Şahin Köktürk)
15.00 MYK Hentbol-Göztepe (THF)

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor

Kaynak: AA

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