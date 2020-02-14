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Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak.

14.02.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:42Hentbol: Haftanın programı
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 14. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Erkekler Süper Lig'de ise 13. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
Kadınlar Süper Lig
16 Şubat Pazar:
15.00 Muratpaşa Belediyespor-Pazarspor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)
15.15 Mardin Büyükşehir Başak-Görele Belediyespor (Mardin Artuklu)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
Erkekler Süper Lig
Yarın:
12.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Güneysu (Celal Atik)
16.00 Beşiktaş Aygaz-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
16 Şubat Pazar:
12.00 CIP Travel Antalyaspor-Göztepe (Süleyman Evcilmen)
19 Şubat Çarşamba:
15.00 Beykoz Belediyespor-MYK Hentbol (Recep Şahin Köktürk)

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Kaynak: AA

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