11 Kasım 2018, 16:54
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Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: Yeni PolatlıHakemler: Lucas Beulakker, Kristof Gilis (Belçika)Polatlı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal, Betül Yılmaz 6, Lidija 4, Tankaskaya 6, Andriychuk 1, Gülsüm Güleçyüz 2, Kübra Sarıkaya 5, Buket Yılmaz 1, Hülya Gücer 1, Kübra ÖzyılmazMaccabi Srugo: Polshikova, Constantino...

Salon: Yeni Polatlı

Hakemler: Lucas Beulakker, Kristof Gilis (Belçika)

Polatlı Belediyespor: Sevilay İmamoğlu Öcal, Betül Yılmaz 6, Lidija 4, Tankaskaya 6, Andriychuk 1, Gülsüm Güleçyüz 2, Kübra Sarıkaya 5, Buket Yılmaz 1, Hülya Gücer 1, Kübra Özyılmaz

Maccabi Srugo: Polshikova, Constantino 4, Alankri, Aminov 3, Shor, Dunay 3, Anastacio 12, Levi 1, Gavza 1, Barel, Maor

Devre: 17-12

İki dakika cezası alanlar: Tankaskaya, Betül Yılmaz (2), Andriychuk, Kübra Özyılmaz (Polatlı Belediyespor), Levi, Anastacio (2), Dunay (Maccabi Srugo)

Polatlı Belediyespor Hentbol Takımı, Kadınlar Challenge Kupası 3. tur ilk maçında İsrail temsilcisi Maccabi Srugo'yu 26-24 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 17 Kasım Cumartesi günü İsrail'de oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak. Betül Yılmaz,İmamoğlu,Belçika
11 Kasım 2018 Pazar 16:54



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