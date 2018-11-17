17 Kasım 2018, 18:49
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Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: THFHakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)Yenimahalle Belediyespor: Bediang, Beleska 2, Fatma Atalar 4, Nurceren Akgün Göktepe 6, Beyza İrem Türkoğlu 6, Sinitsyna 4, Zorya, Nalivko 3, Ceylan Aydemir 2, Bilgenur Öztürk 1, Sabiha Gündoğdu 1Azeryol Bakü: Hilyazetdinova, Gasimova...

Salon: THF

Hakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)

Yenimahalle Belediyespor: Bediang, Beleska 2, Fatma Atalar 4, Nurceren Akgün Göktepe 6, Beyza İrem Türkoğlu 6, Sinitsyna 4, Zorya, Nalivko 3, Ceylan Aydemir 2, Bilgenur Öztürk 1, Sabiha Gündoğdu 1

Azeryol Bakü: Hilyazetdinova, Gasimova 6, Smagina 1, Konovalova 8, Voskoboinyk 5, Kosmina 3, Klimenko 4, Metelska 1, Rusinova 2, Yusibova

Devre: 17-17

İki dakika cezası alanlar: Beyza İrem Türkoğlu (3), Zorya (Yenimahalle Belediyespor), Gasimova (2) (Azeryol Bakü)

Diskalifiye: Beyza İrem Türkoğlu (Yenimahalle Belediyespor)

Kadınlar Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Azerbaycan ekibi Azeryol Bakü'ye 30-29 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 17.00'de, Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak. Kosova,Yenimahalle,Bakü
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:49



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