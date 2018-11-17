Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: THF
Hakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova
) Yenimahalle
Belediyespor: Bediang, Beleska 2, Fatma Atalar 4, Nurceren Akgün Göktepe
6, Beyza İrem Türkoğlu
6, Sinitsyna 4, Zorya, Nalivko 3, Ceylan Aydemir 2, Bilgenur Öztürk 1, Sabiha Gündoğdu
1
Azeryol Bakü
: Hilyazetdinova, Gasimova 6, Smagina 1, Konovalova 8, Voskoboinyk 5, Kosmina 3, Klimenko 4, Metelska 1, Rusinova 2, Yusibova
Devre: 17-17
İki dakika cezası alanlar: Beyza İrem Türkoğlu (3), Zorya (Yenimahalle Belediyespor), Gasimova (2) (Azeryol Bakü)
Diskalifiye: Beyza İrem Türkoğlu (Yenimahalle Belediyespor)
Kadınlar Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Azerbaycan
ekibi Azeryol Bakü'ye 30-29 mağlup oldu.
Karşılaşmanın rövanşı yarın saat 17.00'de, Ankara
THF Spor Salonu'nda oynanacak.
Kosova,Yenimahalle,Bakü
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:49