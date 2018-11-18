Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: THF
Hakemler: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova
)
Azeryol Bakü
: Hilyazetdinova, Gasimova 5, Smagina 2, Konovalova 3, Voskoboinyk 3, Kosmina 3, Klimenko 3, Metelska 2, Grbavcevic, Rusinova 2, Yusibova, Nasradinova 1 Yenimahalle
Belediyespor: Bediang (Fatma Babür Ay) (Yağmur Bembeyaz), Fatma Atalar 2, Nurceren Akgün Göktepe
4, Beyza İrem Türkoğlu
6, Ceylan Aydemir 7, Sinitsyna 8, Zorya, Beleska, Bilgenur Öztürk 3, Sabiha Gündoğdu
1, Nalivko, Edanur Arslan
Devre: 8-18
İki dakika cezası alanlar: Gasimova, Klimenko (Azeryol Bakü), Beyza İrem Türkoğlu (3), Ceylan Aydemir (2), Sinitsyna (2), (Yenimahalle Belediyespor)
Diskalifiye: Beyza İrem Türkoğlu (Yenimahalle Belediyespor)
Hentbolda Kadınlar Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, Azerbaycan
ekibi Azeryol Bakü'yü 31-24 yendi.
Türk temsilcisi bu sonuçla bir üst tura yükseldi. Ankara
'da dün oynanan ilk karşılaşma konuk ekibin 30-29 galibiyetiyle sona ermişti.
Kosova,Bakü
18 Kasım 2018 Pazar 18:58