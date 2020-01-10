Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 3 maç yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyespor
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde program şöyle:
Yarın:
15.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)
12 Ocak Pazar:
13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Muratpaşa Belediyespor (Mardin Artuklu)
16.00 Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Görele İlçe)
Not: Ligin 10. haftasının açılış maçında Kastamonu Belediyespor, Pazarspor'u 63-19 yenmişti.
, Spor Kaynak: AA