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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Pazarspor'u 54-27 yendi.

26.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:18Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın erteleme maçında Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Pazarspor'u 54-27 yendi.
Mehmet Akif Pirim Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk takım, 24-13 önde tamamladı.
Bu sonuçla İzmir Büyükşehir Belediyespor, 6 galibiyetle 5. sırada yer aldı. Galibiyeti bulunmayan Pazarspor ise son sırada kaldı.
Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, İzmir ekibini Trabzon'a götürecek uçak seferinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmesi nedeniyle ertelenmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, İzmir, Spor

Kaynak: AA

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