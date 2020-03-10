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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasındaki 3 karşılaşma ve 16. haftadan ertelenen 1 maç yarın yapılacak.

10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasındaki 3 karşılaşma ve 16. haftadan ertelenen 1 maç yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:
16. hafta:
17.00 Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Çamlıca)
18. hafta:
13.00 Pazarspor-Görele Belediyespor (Mehmet Akif Pirim)
17.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mardin Büyükşehir Başak (Celal Atik)
18.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Kaynak: AA

Etiketler : Spor
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