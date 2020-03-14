Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.
14.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:50
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da Kastamonu ekibinin 21-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da Kastamonu ekibinin 21-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Spor
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Spor
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Spor
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Spor
Son dakika: Son bir hafta içerisinde, koronavirüs sebebiyle CİMER'e 4 bin 415 başvuru yapıldı