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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.

14.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:50
Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-25 yendi.

Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı da Kastamonu ekibinin 21-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu, Spor

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