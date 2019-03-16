16 Mart 2019, 22:55
»»

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Kupada alınan maçların sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor: 21-29

Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 28-30

Üsküdar Belediyespor- Ardeşen Gençlik: 35-33

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR