Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Kupada alınan maçların sonuçları şöyle: Aksaray
Belediyespor- Yenimahalle
Belediyespor: 21-29 Kastamonu
Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31 İzmir
Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa
Belediyespor: 28-30 Üsküdar
Belediyespor- Ardeşen
Gençlik: 35-33
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle:
Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor
Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor
Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Spor
Kaynak: AA