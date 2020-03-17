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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'u 41-29 yendi.

17.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:00
Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'u 41-29 yendi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 16-15 üstünlüğü ile tamamlandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor

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