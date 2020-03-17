Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'u 41-29 yendi.
17.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:00
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'u 41-29 yendi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 16-15 üstünlüğü ile tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 16-15 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Spor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Spor
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Spor
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi
Spor
Son Dakika: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu: Ödemesi geciken kredi ödemelerinde takip süresi uzatıldı
Spor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Spor
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti