Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'u 41-29 yendi.
17.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:54
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor'u 41-29 yendi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 16-15 üstünlüğü ile tamamlandı.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi takımın 16-15 üstünlüğü ile tamamlandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
Etiketler : Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Muratpaşa, Spor
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