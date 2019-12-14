Haberler » Spor » Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23 - Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Görele Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 32-23 mağlup etti.

14.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:44Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 32 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 23
Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Görele Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma'yı 32-23 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ'da devam ediyor. B Grubu'nun ikinci gün Süper Lig ekibi Görele Belediyesi, 1. Lig takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma ile karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 19-9 Giresun ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyesi salondan 32-23'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresun ekibi hanesine 2 puan daha yazdırdı.

Görele Belediyesi gruptaki son maçında Üsküdar Belediyesi ile, kupaya veda eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma ise Aksaray Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Görele Belediyesi, Türkiye Kupası, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:54 Sivas, Fenerbahçe maçına kilitlendi - Spor
16:54 Boluspor: 0 - Fatih Karagümrük: 2 - Spor
16:54 Galatasaray: 101 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 83 - Spor
16:54 Kasımpaşa, Ç. Rizespor'u 3-0 mağlup etti! - Spor
16:51 TFF 2. Lig: Kırşehir Belediyespor: 0 - Vanspor: 1 - Spor
16:32 Dili ters dönen kaleciye hakem müdahale etti - Spor
15:10 Beşiktaş, Marcelo için harekete geçti! - Spor
14:58 Dorukhan Toköz'den müjdeli haber! Fitness çalışmalarına başladı - Spor
13:33 Almanlar mağlubiyeti hazmedemiyor: Erdoğan'ın takımına yenildik - Spor
14.12.2019 16:58:40