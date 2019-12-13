Haberler » Spor » Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24 - Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu açılış maçında Üsküdar Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma'yı 37-24'lük sonuçla mağlup etti.

13.12.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:09Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 37 - Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 24
Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu açılış maçında Üsküdar Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma'yı 37-24'lük sonuçla mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu Elazığ'da başladı. B Grubu'nun açılış maçında Süper Lig ekibi Üsküdar Belediyesi, 1. Lig takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma karşısında salondan farklı galip ayrıldı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Salonu'nda oynanan ve ilk devresi 14-14'lük eşitlikle sona eren maçın ikinci yarısında oyuna ağırlığını koyan Üsküdar Belediyesi, salondan 37-24'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi hanesine 2 puan yazdırdı.

Üsküdar Belediyesi gruptaki ikinci maçında Aksaray Belediyesi, Elazığ Sosyal Yardımlaşma ise Görele Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Üsküdar Belediyesi, Türkiye Kupası, Elazığ, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:32 Son Dakika | Galatasaray, Steven Nzonzi'yi kadro dışı bıraktı! - Spor
19:02 Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
18:57 Radamel Falcao için Fransa'dan flaş itiraf - Spor
18:54 Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Spor
18:51 Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı - Spor
18:48 Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı - Spor
18:06 İşte Okan Buruk'un zaferi getiren o konuşması! - Spor
17:47 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Koç-Nihat Özdemir görüşmesine sert tepki gösterdi! - Spor
17:19 Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! - Spor
16:04 Çok konuşulacak iddia! "Yıldız futbolcu yanlış isimle sahaya çıkıyor" - Spor
13.12.2019 19:38:32