Hentbol Milli Takımı'nda 'İzlanda' endişesi

Kaynak: DHA

A Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü İlker Şentürk, İzlanda ile aynı eleme grubunda olduklarını belirterek, A Milli Futbol Takımı'nın Keflavik Havalimanı'nda saatlerde bekletilmesini doğru bulmadığını ifade etti. Şentürk, "Şimdi biz de gideceğiz, aynı kuşkuyu biz de taşıyoruz, acaba bize de böyle bir şey olabilir mi diye. Maalesef Avrupa'nın bu kompleksini yenemiyoruz, en güzel cevabı futbol takımının ben sahada vereceğini düşünüyorum" dedi.A Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü İlker Şentürk ile oyunculardan takım kaptanı Alperen Pektaş ve Ozan Arifoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası 3'üncü Eleme Grubu'nda Kuzey Makedonya ile yapacakları karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi. Maçın oynanacağı Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şentürk, Makedonya'yı yenerek, en iyi 3'üncüler arasında yer alıp, Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyledi. Eskişehir taraftarına güvendikleri için maçı bu şehre aldıklarını kaydeden Şentürk, "Eskişehir'de olmaktan çok mutluyuz. Hentbol Milli Takımımızın evi artık Eskişehir, bizim mabedimiz burası. Hentbol kültürü olan bir şehir ve sayısız oyuncu kazandıran bir şehir. Makedonya maçının bu nedenle buraya alınmasını istedik. İyi bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bunun sonucu olarak artık Türkiye 2020 oyunlarına gidebilir mi diye konuşmaya başlandı. Bu, oyuncularımızın sayesinde oldu. Hedefimiz Makedonya'yı yenerek, son 2 maçtan alacağımız 2 puanın en iyi 3'üncüler arasında bizi yukarı taşıyacağını biliyoruz. İlk defa Avrupa Şampiyonası'na katılan antrenörler ve oyuncular olmak istiyoruz. Tek amacımız hentbolu bir adım ileriye taşımak" dedi.'İZLANDA KUŞKUSUNU BİZ DE YAŞIYORUZ'İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nın Keflavik Havalimanı'nda saatlerce bekletilmesini doğru bulmadığını ifade eden Şentürk, İzlanda hentbol takımıyla aynı grupta yer aldıklarını söyledi. Deplasmana gittiklerinde aynı şeyleri yaşamaktan kuşku duyduklarını anlatan Şentürk, "İzlanda'da futbol takımımıza yapılanları doğru bulmuyorum. Oraya bir ülkeyi temsilen gelen bir takım var ve bunlar büyük görüşmeler sonucu takımın geliş saatine kadar her şeyi belli. Bence özel bir yerden alınması ve özel değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz de gideceğiz, aynı kuşkuyu biz de taşıyoruz, acaba bize de böyle bir şey olabilir mi diye. Maalesef Avrupa'nın bu kompleksini yenemiyoruz, en güzel cevabı futbol takımının ben sahada vereceğini düşünüyorum. Şenol hocamıza ve oyuncularımıza başarılar diliyorum. Onlar çıkıp bizim adımıza en güzel cevabı vereceklerdir" şeklinde konuştu.Oyunculardan takım kaptanı Alperen Pektaş ve Ozan Arifoğlu da Makedonya'yı yenmek için iyi çalıştıklarını ve taraftarın da desteğiyle maçtan galip geleceklerini söyledi.RAKİP MAKEDONYAA Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 3'üncü Eleme Grubu'nda yarın Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta Rus hakem çifti Evgeny Zotin ve Nikolay Volodkov görev alacak. Türkiye grubunda şu ana kadar oynadığı 4 maçta, 4 puana ulaşarak 3'üncü sırada yer aldı. Türkiye ile birlikte 3'üncü Eleme Grubu'nda İzlanda, Makedonya ve Yunanistan yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Basın toplanısı-Şentürk ve oyuncuların konuşmaları-Genel görüntüler- Eskişehir