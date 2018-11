Hentbol Takımları Avrupa Sınavında

16 Kasım 2018 Cuma 09:56



16 Kasım 2018 Cuma 09:56

Hentbolda kadınlar ve erkeklerde 4 Türk takımı hafta sonunda Avrupa kupalarında sahaya çıkacak.Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Mogaz , C Grubu'ndaki 8. maçında yarın Makedonya temsilcisi Metalurg'u konuk edecek. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem çifti Doru Manea-Radu Iliescu yönetecek.Erkekler Challenge Kupası'nda Türkiye 'yi temsil eden Göztepe, 3. tur ilk maçında 18 Kasım Pazar günü Norveç 'in OIF Arendal ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.Arendal kentinde TSİ 20.00'de başlayacak müsabakada Büyük Britanyalı hakemler Allan Stokes-Brian Bartlett görev alacak. Karşılaşmanın rövanşı 25 Kasım Pazar günü İzmir 'de oynanacak.Kadınlar Challenge Kupası 3. turunda Polatlı Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor, İsrail ve Azerbaycan temsilcileriyle tur için mücadele verecek.Polatlı Belediyespor, sahasındaki ilk maçta 26-24 mağlup ettiği İsrail takımı Maccabi Srugo ile yarın deplasmanda karşılaşacak.Rishon Lezion kentinde Karadağlı Stefan Ivanovic-Marko Vujisic hakem çiftinin yöneteceği karşılaşma TSİ 16.00'da başlayacak.Yenimahalle Belediyespor ise Azerbaycan ekibi Azeryol Bakü ile iki maçını da Ankara 'da oynayacak.İlk karşılaşma yarın, rövanş müsabakası ise 18 Kasım Pazar günü yapılacak. Her iki maç da saat 17.00'de başlayacak. THF Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Kosovalı Sherif Xhema-Besfort Jahja hakem çifti görev yapacak.