Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında ise 2 maç yapıldı.
Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig:
Ahi Evran Üniversitesi- Beykoz
Belediyespor: 30-42 Maliye
Piyango- Adıyaman
Belediyespor: 22-25
Göztepe-1955 Batman Belediyespor
: 31-34
SELKA Eskişehir
Hentbol- Beşiktaş Mogaz
: 26-29
Kadınlar Süper Lig: İzmir
Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-26 Osmangazi
Belediyespor- Polatlı
Belediyespor: 29-35
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:54