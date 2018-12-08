08 Aralık 2018, 20:54
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Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında ise 2 maç yapıldı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında 4, Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında ise 2 maç yapıldı.

Liglerde yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Ahi Evran Üniversitesi- Beykoz Belediyespor: 30-42

Maliye Piyango- Adıyaman Belediyespor: 22-25

Göztepe-1955 Batman Belediyespor: 31-34

SELKA Eskişehir Hentbol- Beşiktaş Mogaz: 26-29

Kadınlar Süper Lig:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yalıkavakspor: 33-26

Osmangazi Belediyespor- Polatlı Belediyespor: 29-35
08 Aralık 2018 Cumartesi 20:54



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