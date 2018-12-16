Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta maçlarıyla sona erdi.<br><br>Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig: <br><br>Beykoz Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-35<br><br>Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 33-28<br><br>Kadınlar Süper Lig: <br><br>Samsun Gençlik-Üsküdar Belediyespor: 33-37<br><br>Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-24<br><br>Polatlı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 26-36<br><br>Yalıkavakspor-Ardeşen Gençlik: 29-34<br><br>Yenimahalle Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 42-26