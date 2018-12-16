16 Aralık 2018, 20:12
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Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta maçlarıyla sona erdi.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Kadınlar Süper Lig'de sezonun ilk yarısı 11. hafta maçlarıyla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig:

Beykoz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 30-35

Beşiktaş Mogaz-Göztepe: 33-28

Kadınlar Süper Lig:

Samsun Gençlik- Üsküdar Belediyespor: 33-37

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-24

Polatlı Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 26-36

Yalıkavakspor- Ardeşen Gençlik: 29-34

Yenimahalle Belediyespor- Osmangazi Belediyespor: 42-26
16 Aralık 2018 Pazar 20:12



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