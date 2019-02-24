Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.<br><br>Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor: 29-34<br><br>Karşıyaka Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 27-38<br><br>Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol: 32-27<br><br>CIP Travel Antalyaspor-Beşiktaş Mogaz: 22-26<br><br>İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22<br><br>Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>Yalıkavakspor-Muratpaşa Belediyespor: 27-32<br><br>Osmangazi Belediyespor-Üsküdar Belediyespor: 26-27