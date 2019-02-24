24 Şubat 2019, 19:18
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Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

MYK Hentbol-1955 Batman Belediyespor: 29-34

Karşıyaka Belediyespor- Beykoz Belediyespor: 27-38

Maliye Piyango-SELKA Eskişehir Hentbol: 32-27

CIP Travel Antalyaspor- Beşiktaş Mogaz: 22-26

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Göztepe: 27-22

Adıyaman Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 35-32

Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor- Muratpaşa Belediyespor: 27-32

Osmangazi Belediyespor- Üsküdar Belediyespor: 26-27 İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA


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