02 Mart 2019, 20:35
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Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar Süper Lig

Polatlı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-44

Samsun Gençlik- Yenimahalle Belediyespor: 21-43

Aksaray Belediyespor- Osmangazi Belediyespor: 26-25

Muratpaşa Belediyespor- Ardeşen Gençlik: 35-30

Üsküdar Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 24-25

Erkekler Süper Lig

Beşiktaş Mogaz- MYK Hentbol: 34-21 İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
Kaynak: AA


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