Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanırken, Erkekler Süper Lig'de 17. haftaya tek maçla başlandı.<br><br>Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-44<br><br>Samsun Gençlik-Yenimahalle Belediyespor: 21-43<br><br>Aksaray Belediyespor-Osmangazi Belediyespor: 26-25<br><br>Muratpaşa Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 35-30<br><br>Üsküdar Belediyespor-Kastamonu Belediyespor: 24-25<br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol: 34-21