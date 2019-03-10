Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.<br><br>Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle: <br><br>Erkekler Süper Lig<br><br>CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22<br><br>MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol: 19-22<br><br>Karşıyaka Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 24-44<br><br>Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 33-34<br><br>Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 30-35<br><br>Kadınlar Süper Lig<br><br>Yalıkavakspor-Samsun Gençlik: 36-23<br><br>Osmangazi Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 29-41