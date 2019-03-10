10 Mart 2019, 19:26
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Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbol: Toplu Sonuç

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Hentbolda Erkekler Süper Lig ve Kadınlar Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Erkekler Süper Lig

CIP Travel Antalyaspor-Göztepe: 23-22

MYK Hentbol-SELKA Eskişehir Hentbol: 19-22

Karşıyaka Belediyespor- Beşiktaş Mogaz: 24-44

Adıyaman Belediyespor-1955 Batman Belediyespor: 33-34

Nilüfer Belediyespor- Beykoz Belediyespor: 30-35

Kadınlar Süper Lig

Yalıkavakspor- Samsun Gençlik: 36-23

Osmangazi Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 29-41 Karşıyaka Belediyespor, Spor
Kaynak: AA


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